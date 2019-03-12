В апреле стартуют тестовые работы на втором участке TANAP

Тестовые работы на участке Фаза-1 Трансанатолийского газопровода (TANAP), по которому азербайджанский газ будет поставляться в Европу, планируется приступить после 15 апреля.

Как сообщает Report со ссылкой на Анадолу, об этом сказал журналистам гендиректор компании TANAP Салтук Дюзйол.

По его словам, к 1 июля данный участок будет готов к транспортировке газа в Европу. На конец февраля на данном участке завершено 98% работ, отметил гендиректор.

С 30 июня 2018 года по 28 февраля 2019 года в Турцию по TANAP поступило 1,25 миллиарда кубометров газа, к июню нынешнего года этот показатель вырастет до 2 миллиарда кубометров, к концу года - до 4 миллиардов кубометров, сказал Дюзйол.

Трансанатолийский газопровод (TANAP) призван поставлять азербайджанский газ в Турцию и далее в Европу. TANAP берет начало на границе Турции с Грузией и в районе Ипсала провинции Эдирне у греческой границы подсоединится к Трансадриатическому трубопроводу (TAP), который будет поставлять природный газ в европейские страны.

Общая протяженность трубопровода, состоящего из участков Фаза-0 и Фаза-1, составляет 1 850 километров. Диаметр участка трубопровода от грузино-турецкой границы до Эскишехира (Фаза-0) составляет 56 дюймов, протяженность - 1340 километров. 12 июня этого года состоялась официальная церемония открытия данного участка. 30 июня начались первые поставки коммерческого газа в Турцию по TANAP. Диаметр участка Эскишехир-Эдирне-Европа (Фаза-1) составляет 48 дюймов, протяженность - 476 километров.

Пропускная способность трубопровода составит 16 миллиардов кубометров в год, из которых 6 миллиардов кубометров будут поставляться в Турцию, остальная часть в Европу.

ЗАО "Южный газовый коридор" имеет 51% в проекте TANAP, SOCAR Turkey Enerji A.Ş, "дочка" Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) – 7%, BOTAŞ - 30%, BP - 12%.