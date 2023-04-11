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Азербайджан предложил Казахстану новый маршрут для транзита нефти

Азербайджан предложил Казахстану новый маршрут для транзита нефти В апреле текущего года Казахстан экспортирует 125 тыс. тонн нефти через Азербайджан.
Энергетика
11 апреля 2023 г. 11:51
Азербайджан предложил Казахстану новый маршрут для транзита нефти

Азербайджан предложил Казахстану новый маршрут для транзита нефти наряду с поставками по "Баку-Тбилиси-Джейхан". В частности, казахстанская сторона может транспортировать свою нефть по "Баку-Супса".

Как передает Report со ссылкой на МИА "Казинформ", об этом заявил заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин.

По его словам, сейчас ведутся подсчеты технических характеристик нефтепровода. "Баку-Супса".

"Большой объем переваливается и по железной дороге - до портов Батуми и Поти. Самый главный вопрос, который мы сейчас изучаем - это дорожная карта по устранению узких мест при транспортировке с казахстанской и азербайджанской сторон", - отметил министр.

Он также сообщил, что согласно ранней договоренности, с 2023 года Казахстан планирует поставить 1,5 млн тонн нефти по трубопроводу "Баку-Тбилиси-Джейхан".

"В марте уже начался процесс, два первых танкера отправлены - это 20 тыс. тонн, на апрель стоит 125 тыс. тонн", - сказал он.

Он также отметил, что вчера в рамках визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Астану обсуждался вопрос о создании совместного предприятия. По его словам, это будет "единый оператор на этом транзитном маршруте, со сквозным тарифом, с дешевыми возможностями транзита, применением инновационных технологий".

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Версия на английском языке Azerbaijan offers other routes related to oil transit to Kazakhstan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Qazaxıstana neft tranziti ilə bağlı digər marşrutlar da təklif edir

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