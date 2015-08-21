​В Анталье состоятся обсуждения энергетических проблем Евразии

Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ В турецкой Анталье 14 ноября состоится конференция на тему геополитических аспектов, рисков и возможностей газовых проектов. Как сообщает Report, в конференции примут участие официальные лица Турции, Азербайджана и других стран региона.

На мероприятии совместно с институтами бизнеса и политики будут обсуждаться проблемы газовой промышленности, аспекты процесса транспортировки газа в Евразии.

Отметим, что организатором мероприятия является Международная ассоциация по энергетической экономике (IAEE).

Для участия в конференции приглашены министерство энергетики Азербайджана и Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR), министерство энергетики России, министерство энергетики и природных ресурсов Турции, Газпром, BOTAŞ, SOCAR Turkey Energy, Трансанатолийский трубопровод (TANAP), Трансадриатический трубопровод (TANAP), BP и др.

Напомним, что конференция будет организована в рамках саммита глав стран-участниц G20 15-16 ноября в Анталье.