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    ​В Анталье состоятся обсуждения энергетических проблем Евразии

    На конференции будут обсуждаться проблемы газовой промышленности и аспекты процесса транспортировки газа

    Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ В турецкой Анталье 14 ноября состоится конференция на тему геополитических аспектов, рисков и возможностей газовых проектов. Как сообщает Report, в конференции примут участие официальные лица Турции, Азербайджана и других стран региона.

    На мероприятии совместно с институтами бизнеса и политики будут обсуждаться проблемы газовой промышленности, аспекты процесса транспортировки газа в Евразии.

    Отметим, что организатором мероприятия является Международная ассоциация по энергетической экономике (IAEE).

    Для участия в конференции приглашены министерство энергетики Азербайджана и Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR), министерство энергетики России, министерство энергетики и природных ресурсов Турции, Газпром, BOTAŞ, SOCAR Turkey Energy, Трансанатолийский трубопровод (TANAP), Трансадриатический трубопровод (TANAP), BP и др.

    Напомним, что конференция будет организована в рамках саммита глав стран-участниц G20 15-16 ноября в Анталье. 

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