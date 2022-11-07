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В Алжире заявили, что решение ОПЕК+ стабилизирует цену на нефть на уровне $100 за баррель

В Алжире заявили, что решение ОПЕК+ стабилизирует цену на нефть на уровне $100 за баррель Принятое в начале октября решение стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти поможет стабилизировать цену на уровне $100 за баррель до конца года.
Энергетика
7 ноября 2022 г. 03:40
В Алжире заявили, что решение ОПЕК+ стабилизирует цену на нефть на уровне $100 за баррель

Принятое в начале октября решение стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти поможет стабилизировать цену на уровне $100 за баррель до конца года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр энергетики и шахт Алжира Мухаммед Аркаб в парламенте.

"Несмотря на снижение цен на нефть и опасения глобальной рецессии, последнее решение стран ОПЕК+ сократить добычу на 2 млн баррелей в сутки должно сохранить рыночный баланс и стабильность цен на уровне $100 за баррель до конца года", - цитирует главу ведомства информационное агентство Algeria Press Service.

"Цены на нефть восстановились после беспрецедентного падения рынков в начале 2020 года из-за появления и распространения коронавируса", - указал он.

Напомним, что 5 октября страны ОПЕК+ проголосовали за сокращение добычи нефти на 2 млн баррелей в день.

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Версия на азербайджанском языке Əlcəzair “OPEC plus”un qərarının neftin qiymətini 100 dollar səviyyəsində sabitləşdirəcəyini bildirib

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