В Албании завершено строительство микротоннеля TAP

Баку. 3 августа REPORT.AZ/ В Албании завершена прокладка по сложной гористой местности 1,5-километрового микротоннеля, связывающего восточный и западный сегменты албанского участка Трансадриатического газопровода (ТАР), призванного транспортировать азербайджанский газ в Европу.

Как сообщает Report со ссылкой на консорциум TAP, строительство микротоннеля в городе Чоровода округа Скрапари завершено в конце июля. Строительные работы по прокладке микротоннеля начались в феврале и продолжались около шести месяцев.

В консорциуме заявили, что подрядчик Spiecapag и субподрядчик Bessac выполнили работы в соответствии с графиком: "Микротоннель построен с соблюдением норм технической безопасности и использованием новейших технологий, обеспечивших минимальное воздействие на окружающую среду".

На строительных работах было задействовано 50 местных работников.

Строительство микротоннеля проводилось в два этапа. Восточный сегмент протяженностью 560 метров был завершен в конце апреля. Протяженность западного сегмента составляет 600 метров, диаметр 1,8 метра.

Отметим, что по трубопроводу TAP, являющемуся частью проекта "Южный газовый коридор", на первоначальном этапе планируется поставлять в Европу ежегодно 10 млрд кубометров газа, добываемого в рамках проекта "Шахдениз-2". На территории Кипой у турецко-греческой границы трубопровод будет присоединен к Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) и пройдет по территории Греции, Албании и дну Адриатического моря до Южной Италии.

Общая стоимость проекта TAP оценивается в 4,5 млрд евро.

Консорциум "Шахдениз" 28 июня 2013 года официально объявил о выборе трубопровода TAP. Протяженность трубопровода - 878 км, из них 550 км пройдет по территории Греции, 215 км - Албании, 105 км - дну Адриатического моря, 8 км - Южной Италии. Самая высокая точка трубопровода будет расположена в горах Албании (1 800 м), самая низкая - на дне моря (-820 м).

Церемония закладки TAP состоялась 17 мая 2016 года в греческих Салониках. Первые поставки азербайджанского газа в Европу запланированы в 2020 году.