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В акватории стран ЕС наблюдается скопление танкеров с СПГ

В акватории стран ЕС наблюдается скопление танкеров с СПГ В акватории стран Европейского союза резко увеличилось число танкеров, перевозящих сжиженный природный газ (СПГ).
Энергетика
29 января 2022 г. 09:48
В акватории стран ЕС наблюдается скопление танкеров с СПГ

В акватории стран Европейского союза резко увеличилось число танкеров, перевозящих сжиженный природный газ (СПГ).

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета Nikkei на основе анализа спутниковых данных.

В январе 2021 года в этом районе находились 24 танкера, однако в нынешнем январе их в среднем насчитывалось уже 40. Кроме того, более 20 судов, которые в ноябре 2020 года доставляли СПГ в азиатском регионе, в январе 2022 года были замечены на морских маршрутах между Европой и Ближним Востоком или Северной Америкой.

Ряд западных СМИ сообщил, что в случае гипотетического вторжения России в Украину ЕС готов принять жесткие санкции в отношении Москвы, которые могут подразумевать отказ от газопровода "Северный поток - 2". При таком сценарии в Брюсселе допускают, что Россия может в качестве ответной меры сократить поставки газа в Европу, что грозит энергетическим кризисом в Старом Свете.

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