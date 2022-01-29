В акватории стран ЕС наблюдается скопление танкеров с СПГ

В акватории стран Европейского союза резко увеличилось число танкеров, перевозящих сжиженный природный газ (СПГ).

В акватории стран Европейского союза резко увеличилось число танкеров, перевозящих сжиженный природный газ (СПГ).

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета Nikkei на основе анализа спутниковых данных.

В январе 2021 года в этом районе находились 24 танкера, однако в нынешнем январе их в среднем насчитывалось уже 40. Кроме того, более 20 судов, которые в ноябре 2020 года доставляли СПГ в азиатском регионе, в январе 2022 года были замечены на морских маршрутах между Европой и Ближним Востоком или Северной Америкой.

Ряд западных СМИ сообщил, что в случае гипотетического вторжения России в Украину ЕС готов принять жесткие санкции в отношении Москвы, которые могут подразумевать отказ от газопровода "Северный поток - 2". При таком сценарии в Брюсселе допускают, что Россия может в качестве ответной меры сократить поставки газа в Европу, что грозит энергетическим кризисом в Старом Свете.