В Агсу и Кюрдамире приостановят подачу газа

Сегодня в части Агсуинского и Кюрдамирского районов возникнут перебои в газоснабжении.

Сегодня в части Агсуинского и Кюрдамирского районов возникнут перебои в газоснабжении.

Об этом Report сообщили в производственном объединении "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Сообщается, что в связи с неполадками с щитом на магистральном газопроводе высокого давления "Газымамед-Газах" управления "Экспорт газа" 7 июня с 14:30 и до завершения ремонтных работ будет ограничена подача газа с газораспределительных станций "Кендоба" и "Сыгырлы".

В период проведения ремонтных работ возникнет временный перерыв в газоснабжении части Агсуинского и Кюрдамирского районов.