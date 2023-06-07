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В Агсу и Кюрдамире приостановят подачу газа

В Агсу и Кюрдамире приостановят подачу газа Сегодня в части Агсуинского и Кюрдамирского районов возникнут перебои в газоснабжении.
Энергетика
7 июня 2023 г. 15:55
В Агсу и Кюрдамире приостановят подачу газа

Сегодня в части Агсуинского и Кюрдамирского районов возникнут перебои в газоснабжении.

Об этом Report сообщили в производственном объединении "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Сообщается, что в связи с неполадками с щитом на магистральном газопроводе высокого давления "Газымамед-Газах" управления "Экспорт газа" 7 июня с 14:30 и до завершения ремонтных работ будет ограничена подача газа с газораспределительных станций "Кендоба" и "Сыгырлы".

В период проведения ремонтных работ возникнет временный перерыв в газоснабжении части Агсуинского и Кюрдамирского районов.

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