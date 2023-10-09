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В Агентство по регулированию энергетических вопросов поступило порядка 1900 обращений

В Агентство по регулированию энергетических вопросов поступило порядка 1900 обращений В третьем квартале этого года в Агентство по регулированию энергетических вопросов Азербайджана (AERA) при Министерстве энергетики поступило 1 898 обращений.
Энергетика
9 октября 2023 г. 16:16
В Агентство по регулированию энергетических вопросов поступило порядка 1900 обращений

В третьем квартале этого года в Агентство по регулированию энергетических вопросов Азербайджана (AERA) при Министерстве энергетики поступило 1 898 обращений.

Об этом Report сообщили в Aгентстве.

Всего было зарегистрировано 1 679 обращений по вопросам электроснабжения, 158 - по вопросам газоснабжения, 23 - по вопросам теплоснабжения, 38 - по другим вопросам.

Агентство рассмотрело и ответило на 1 320 обращений, два обращения исполнены совместно с Министерством энергетики, 406 находятся в процессе рассмотрения.

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Версия на азербайджанском языке Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyi III rübdə 1898 müraciət qəbul edib

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