В Агентство по регулированию энергетических вопросов поступило порядка 1900 обращений

В третьем квартале этого года в Агентство по регулированию энергетических вопросов Азербайджана (AERA) при Министерстве энергетики поступило 1 898 обращений.

В третьем квартале этого года в Агентство по регулированию энергетических вопросов Азербайджана (AERA) при Министерстве энергетики поступило 1 898 обращений.

Об этом Report сообщили в Aгентстве.

Всего было зарегистрировано 1 679 обращений по вопросам электроснабжения, 158 - по вопросам газоснабжения, 23 - по вопросам теплоснабжения, 38 - по другим вопросам.

Агентство рассмотрело и ответило на 1 320 обращений, два обращения исполнены совместно с Министерством энергетики, 406 находятся в процессе рассмотрения.