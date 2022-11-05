В Агентство по регулированию энергетических вопросов поступило 461 обращение в октябре

В октябре этого года в Агентство по регулированию энергетических вопросов (AERA) при Министерстве энергетики напрямую и через Министерство энергетики поступило 461 обращение по вопросам защиты прав потребителей, обеспечения абонентов на электрическую и те

В октябре этого года в Агентство по регулированию энергетических вопросов (AERA) при Министерстве энергетики напрямую и через Министерство энергетики поступило 461 обращение по вопросам защиты прав потребителей, обеспечения абонентов на электрическую и тепловую энергию, природный газ и прочим вопросам.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

Из них 405 обращений касаются электроснабжения, 45 обращений - поставок природного газа, и 11 обращений - прочих вопросов.

По информации, решение нашли 178 обращений, еще 4 обращения направлены в соответствующие органы для рассмотрения и принятия соответствующих мер. В настоящее время в процессе рассмотрения находятся 224 обращения.