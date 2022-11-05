О нас

В Агентство по регулированию энергетических вопросов поступило 461 обращение в октябре

В Агентство по регулированию энергетических вопросов поступило 461 обращение в октябре В октябре этого года в Агентство по регулированию энергетических вопросов (AERA) при Министерстве энергетики напрямую и через Министерство энергетики поступило 461 обращение по вопросам защиты прав потребителей, обеспечения абонентов на электрическую и те
Энергетика
5 ноября 2022 г. 17:26
В Агентство по регулированию энергетических вопросов поступило 461 обращение в октябре

В октябре этого года в Агентство по регулированию энергетических вопросов (AERA) при Министерстве энергетики напрямую и через Министерство энергетики поступило 461 обращение по вопросам защиты прав потребителей, обеспечения абонентов на электрическую и тепловую энергию, природный газ и прочим вопросам.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

Из них 405 обращений касаются электроснабжения, 45 обращений - поставок природного газа, и 11 обращений - прочих вопросов.

По информации, решение нашли 178 обращений, еще 4 обращения направлены в соответствующие органы для рассмотрения и принятия соответствующих мер. В настоящее время в процессе рассмотрения находятся 224 обращения.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyi oktyabrda 461 müraciət qəbul edib

Самое важное

Спецназ Азербайджана провел очередной этап учений на границе с Ираном
Спецназ Азербайджана провел очередной этап учений на границе с Ираном
5 ноября 2022 г. 17:44
Президент Ильхам Алиев наградил группу военнослужащих, ставших шехидами
Президент Ильхам Алиев наградил группу военнослужащих, ставших шехидами
5 ноября 2022 г. 17:43
Стало известно, какое подразделение провело антитеррористическую операцию на высоте Фаррух
Стало известно, какое подразделение провело антитеррористическую операцию на высоте Фаррух
5 ноября 2022 г. 04:15
Минобороны Азербайджана опровергло очередную армянскую дезинформацию
Минобороны Азербайджана опровергло очередную армянскую дезинформацию
4 ноября 2022 г. 23:02
Маису Бархударову присвоено звание генерал-лейтенанта, Субхану Бекирову - вице-адмирала
Маису Бархударову присвоено звание генерал-лейтенанта, Субхану Бекирову - вице-адмирала
4 ноября 2022 г. 14:45
Эрдоган и Байден проведут встречу на полях саммита G20
Эрдоган и Байден проведут встречу на полях саммита G20
3 ноября 2022 г. 22:49
Азербайджан и Армения договорились ускорить работу комиссий по делимитации границ
Азербайджан и Армения договорились ускорить работу комиссий по делимитации границ
3 ноября 2022 г. 20:59
Министр обороны провел проверку частей и соединений на юге Азербайджана
Министр обороны провел проверку частей и соединений на юге Азербайджана
3 ноября 2022 г. 16:27
Закир Гасанов: Повышение боеготовности спецназа всегда находится в центре внимания
Закир Гасанов: Повышение боеготовности спецназа всегда находится в центре внимания
3 ноября 2022 г. 15:49
Эльнур Алиев освобожден от должности первого заместителя министра культуры
Эльнур Алиев освобожден от должности первого заместителя министра культуры
3 ноября 2022 г. 15:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi