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В Агдаме стартовало соревнование "Профмастерство молодых специалистов распределительных сетей"

В Агдаме стартовало соревнование "Профмастерство молодых специалистов распределительных сетей" В Агдаме стартовало соревнование "Профмастерство молодых специалистов распределительных сетей"
Энергетика
22 мая 2025 г. 15:37
В Агдаме стартовало соревнование Профмастерство молодых специалистов распределительных сетей

В Агдамском региональном центре цифрового управления и Учебно-образовательном комплексе стартовал первый день соревнования "Профессиональное мастерство молодых специалистов распределительных сетей", посвященного 102-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает сотрудник Report из Агдама, в соревновании принимают участие 13 команд.

В числе соревнующихся - команды "Гыз галасы", "Ширваншахлар" и "Одлар юрду", представляющие город Баку, а также прибывшие из различных регионов страны команды "Нахчыван", "Аран", "Шимал-Гярб", "Гярб", "Меркези-Аран", "Ширван", "Хачмаз", "Сумгайыт", "Карабах", "Джануб".

В первый день соревнований командам-участницам адресованы вопросы по электроэнергетике.

Решением жюри первое место заняла команда "Аран", второе - "Шимал-Гярб", третье - "Одлар юрду". Занявшие первые три места были награждены призами.

Второй день соревнований пройдет завтра в Гадруте.

Фото: Вугар Ханларов

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Версия на азербайджанском языке ФотоAğdamda “Paylayıcı Şəbəkələrin Gənc Mütəxəssislərinin Peşə Ustalığı” yarışının birinci günü keçirilib

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