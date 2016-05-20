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    ​В Афинах состоится заседание межправительственной комиссии Греция-Азербайджан

    Азербайджанскую делегацию возглавит министр энергетики Натиг Алиев

    Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ 27 мая в Афинах (Греция) состоится IV заседание греко-азербайджанской межправительственной комиссии по сотрудничеству в экономической, промышленной и технологической сферах.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства энергетики Азербайджана.

    Азербайджанскую делегацию возглавит сопредседатель комиссии с азербайджанской стороны министр энергетики Натиг Алиев. На заседании будут обсуждаться перспективы развития двустороннего сотрудничества в сферах энергетики, здравоохранения, сельского хозяйства, туризма, транспорта, связи и информационных технологий, образования, науки, культуры и спорта, а также запланированные мероприятия.

    Также состоится обмен мнениями по вопросам многостороннего сотрудничества в рамках Европейской политики соседства и Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС). По итогам встречи запланировано подписание протокола межправительственной комиссии.

    Напомним, что III заседание комиссии состоялось в Баку 2 февраля 2011 года. 

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