​В Афинах обсудили приватизацию DESFA и проект TAP

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ В Афинах состоялась встреча между министром окружающей среды и энергетики Греции Паносом Скурлетисом, послом Азербайджана в этой стране Рахманом Мустафаевым, советником президента Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнага Абдуллаева Мурадом Гейдаровым и главой SOCAR Energy Greece Анаром Мамедовым.

Как сообщает Report со ссылкой на греческие СМИ, в ходе встречи обсуждался вопрос приватизации оператора газораспределительной сети Греции - DESFA и проект Трансадриатического трубопровода (TAP), призванного транспортировать азербайджанский газ в Европу.

Отмечено, что вопрос по DESFA развивается с учетом позиции Еврокомиссии.

Также в ходе встречи отмечено, что на следующей неделе состоится встреча между консорциумом и министерством для решения некоторых вопросов относительно греческого участка трубопровода TAP.

Напомним, что в 2013 году SOCAR стал победителем международного тендера на продажу 66% акций DESFA за 400 млн. евро. Однако впоследствии Европейская комиссия выразила обеспокоенность по поводу данного соглашения и приступила к расследованиям.

Правительство Греции, исходя из принципа недопущения монополии, предлагает продать 17% пакета акций DESFA третьей стороне.

Президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев недавно заявил, что Государственная нефтяная компания Азербайджана готова к переговорам о продаже европейским компаниям 16%-ной части пакета акций в рамках процесса приватизации DESFA.

По информации, в приобретении 16%-ной доли DESFA заинтересованы две итальянские компании Snam и Infrastrutture Transporto Gas, испанская Enagas, голландская Gasunie, румынская Transgaz.

Отметим, что трубопровод TAP предназначен для транспортировки газа с месторождения "Шахдениз-2" в Европу. На территории Кипой у турецко-греческой границы он будет присоединен к Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) и пройдет по территории Греции, Албании и дну Адриатического моря до Южной Италии. Первые поставки азербайджанского газа в Европу запланированы в конце 2019 - начале 2020 года. BP, SOCAR и Statoil контролируют по 20% акций TAP, Fluxys- 19%, Enagas - 16% и Axpo - 5%.