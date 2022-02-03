В Абу-Даби обнаружены крупные запасы природного газа

Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) объявила сегодня об открытии ресурсов природного газа на шельфе эмирата Абу-Даби. По предварительным данным, запасы оцениваются в 1,5-2 трлн стандартных кубфутов.

Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) объявила сегодня об открытии ресурсов природного газа на шельфе эмирата Абу-Даби. По предварительным данным, запасы оцениваются в 1,5-2 трлн стандартных кубфутов.

Об этом передает Report cо ссылкой на сообщение компании.

Оператором является итальянская Eni.

ADNOC добывает большую часть нефти в ОАЭ и обладает 6% мировых запасов нефти.

Eni работает в Абу-Даби с 2018 года. В 2019 году Eni и таиландская нефтегазовая компания PTTEP получили право на разведку морских месторождений шельфовых блоков 1 и 2. В блоке 2 доля в 70% принадлежит Eni, остальные 30% — PTTEP.

Морской блок 2 занимает площадь в 4 033 квадратных километра к северо-западу от Абу-Даби. Открытие в блоке стало возможным благодаря применению комбинированной наземной и морской трехмерной (3D) мегасейсмической разведки, которая в настоящее время проводится в Абу-Даби.