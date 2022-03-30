В Абшеронском районе приостановлена подача газа абонентам

Сегодня с 09:30 утра приостановлена подача природного газа в поселок Сарай Абшеронского района (16 тысяч абонентов).

Сегодня с 09:30 утра приостановлена подача природного газа в поселок Сарай Абшеронского района (16 тысяч абонентов).

Об этом Report сообщили в Производственном объединении "Азеригаз" Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR).

Причиной отключения газа стало обнаружение утечки из магистрального газопровода, проходящего через территорию поселка. По этой причине подача "голубого топлива" временно приостановлена. В настоящее время устраняются последствия аварии. По завершении работ, которые могут продлиться максимум до конца рабочего дня, подача газа будет возобновлена.