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В Абшеронском районе приостановлена подача газа абонентам

В Абшеронском районе приостановлена подача газа абонентам Сегодня с 09:30 утра приостановлена подача природного газа в поселок Сарай Абшеронского района (16 тысяч абонентов).
Энергетика
30 марта 2022 г. 12:44
В Абшеронском районе приостановлена подача газа абонентам

Сегодня с 09:30 утра приостановлена подача природного газа в поселок Сарай Абшеронского района (16 тысяч абонентов).

Об этом Report сообщили в Производственном объединении "Азеригаз" Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR).

Причиной отключения газа стало обнаружение утечки из магистрального газопровода, проходящего через территорию поселка. По этой причине подача "голубого топлива" временно приостановлена. В настоящее время устраняются последствия аварии. По завершении работ, которые могут продлиться максимум до конца рабочего дня, подача газа будет возобновлена.

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