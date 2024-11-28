В 24 селах Джалилабада восстановлена подача газа

Подача газа в 24 населенных пунктах Джалилабадского района восстановлена в полном объеме.

Подача газа в 24 населенных пунктах Джалилабадского района восстановлена в полном объеме.

Как сообщает муганское бюро Report, подача газа была возобновлена после завершения ремонтных работ, начавшихся сегодня в 10:00.

Таким образом, возобновлено газоснабжения 10 608 абонентов в селах Гюнешли, Алар, Сабирабад, Каразенджир, Оджаглы, Алигасымлы, Бедирли, Бабаханлы, Учтепе, Джафарханлы, Тезекенд, Гюльмамедли, Этджелер, Мамеджанлы, Адналы, Шилевенге, Абышабад, Инили, Шабанлы, Гасымбейли, Текле, Абазаллы, Бабалы и Джалаир.