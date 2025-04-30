В 2026 году в Баку пройдет 8-е заседание азербайджано-британской межправкомиссии

Следующее, 8-е заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Великобританией состоится в 2026 году в Баку. Решение принято на 7-м заседании комиссии, прошедшем в Лондоне.

Следующее, 8-е заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Великобританией состоится в 2026 году в Баку. Решение принято на 7-м заседании комиссии, прошедшем в Лондоне.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, по итогам встречи был подписан соответствующий протокол, а также Меморандум о взаимопонимании между Агентством экспортного кредитования Великобритании (UKEF) и AZPROMO.

Перед заседанием состоялась встреча министра энергетики Азербайджана Пярвиза Шахбазова с министром малого бизнеса, услуг и экспорта Великобритании Гаретом Томасом. Стороны обсудили актуальные направления сотрудничества.

На заседании министры выступили в качестве сопредседателей. Гарет Томас отметил, что достигнутые соглашения укрепят деловые связи в сфере экспорта, инфраструктуры, энергетики и образования. По его словам, Азербайджан – ключевой партнер Великобритании в ряде отраслей.

Пярвиз Шахбазов подчеркнул значимость отношений с Великобританией, крупнейшим иностранным инвестором в экономику Азербайджана (более $37 млрд). Он напомнил о деятельности свыше 500 британских компаний в стране и росте двустороннего товарооборота. Особо был отмечен вклад BP в нефтегазовую отрасль и "зеленые" инициативы, в том числе предстоящее строительство солнечной электростанции "Шафаг".

Также была подчеркнута роль кредитной гарантии UKEF в размере £5 млрд для приоритетных проектов в сферах энергетики, транспорта и инфраструктуры.

В заседании приняли участие около 30 азербайджанских госучреждений. Обсуждались вопросы по более чем 20 направлениям, включая энергетический переход, инфраструктурное развитие, модернизацию экономики и деловую среду.

Стороны также договорились о взаимодействии в сфере транспорта, текстильной промышленности, управления водными ресурсами, цифрового строительства, авиации и разминирования. Отдельное внимание уделено упрощению экспортных процедур и расширению сотрудничества с промышленными парками, включая Алятскую свободную экономическую зону.