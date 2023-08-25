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В 2024 году в Кяльбаджаре будет построено 10 малых гидроэлектростанций

В 2024 году в Кяльбаджаре будет построено 10 малых гидроэлектростанций В настоящее время в Кяльбаджарском районе в пяти местах началось строительство малых гидроэлектростанций общей мощностью 48,3 МВт.
Энергетика
25 августа 2023 г. 20:15
В 2024 году в Кяльбаджаре будет построено 10 малых гидроэлектростанций

В настоящее время в Кяльбаджарском районе в пяти местах началось строительство малых гидроэлектростанций общей мощностью 48,3 МВт.

Как сообщает Report, об этом было заявлено сегодня на открытии малых гидроэлектростанций "Чираг-1“ и ”Чираг-2“ ОАО ”АзерЭнержи“ в Кяльбаджарском районе с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Таким образом, в первом квартале 2024 года в Кяльбаджарском районе будут функционировать 10 малых гидроэлектростанций общей мощностью 75,5 МВт, ежегодный потенциал производства энергии которых составит 230 миллионов киловатт-часов.

Было отмечено, что, помимо малых гидроэлектростанций "Чираг-1", "Чираг-2" и "Союгбулаг", на сегодняшний день в Кяльбаджарском районе реконструированы и сданы в эксплуатацию малые гидроэлектростанции "Кяльбаджар-1" мощностью 4,4 МВт, "Гамышлы" мощностью 6,3 МВт и "Мейдан" мощностью 3,4 МВт.

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Версия на азербайджанском языке Kəlbəcərdə 2024-cü ildə 10 kiçik su elektrik stansiyası olacaq

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