В 2024 году в Кяльбаджаре будет построено 10 малых гидроэлектростанций

В настоящее время в Кяльбаджарском районе в пяти местах началось строительство малых гидроэлектростанций общей мощностью 48,3 МВт.

В настоящее время в Кяльбаджарском районе в пяти местах началось строительство малых гидроэлектростанций общей мощностью 48,3 МВт.

Как сообщает Report, об этом было заявлено сегодня на открытии малых гидроэлектростанций "Чираг-1“ и ”Чираг-2“ ОАО ”АзерЭнержи“ в Кяльбаджарском районе с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Таким образом, в первом квартале 2024 года в Кяльбаджарском районе будут функционировать 10 малых гидроэлектростанций общей мощностью 75,5 МВт, ежегодный потенциал производства энергии которых составит 230 миллионов киловатт-часов.

Было отмечено, что, помимо малых гидроэлектростанций "Чираг-1", "Чираг-2" и "Союгбулаг", на сегодняшний день в Кяльбаджарском районе реконструированы и сданы в эксплуатацию малые гидроэлектростанции "Кяльбаджар-1" мощностью 4,4 МВт, "Гамышлы" мощностью 6,3 МВт и "Мейдан" мощностью 3,4 МВт.