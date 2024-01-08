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В 2024 году Грузия планирует импортировать из Азербайджана свыше 3 млрд кубометров газа

В 2024 году Грузия планирует импортировать из Азербайджана свыше 3 млрд кубометров газа Грузия планирует импортировать из Азербайджана 3,017 млрд кубометров газа в 2024 году.
Энергетика
8 января 2024 г. 09:59
В 2024 году Грузия планирует импортировать из Азербайджана свыше 3 млрд кубометров газа

Грузия планирует импортировать из Азербайджана 3,017 млрд кубометров газа в 2024 году.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом указывается в утвержденном на этот год балансе по природному газу.

Согласно документу, Грузия в общей сложности планирует импортировать 3,217 млрд кубометров. Из этого объема на долю России придется 200 млн кубометров.

В целом баланс утвержден на уровне 3,231 млрд кубометров, 99,6% из которых приходится на импорт.

Грузия почти полностью удовлетворяет свои потребности в природном газе за счет импорта. Азербайджан является основным поставщиком "голубого топлива" в Грузию, однако в 2023 году заметно выросли поставки из России.

Сообщается, что спрос на природный газ в Грузии составит 3,191 млрд кубометра. В частности, потребление населением составит 1,458 млрд кубометров, теплоэлектростанциями – 762,6 млн кубометров. А 970 млн кубометров использует коммерческий сектор.

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Версия на английском языке Georgia plans to import over 3B cubic meters of gas from Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке 2024-cü ildə Gürcüstan Azərbaycandan 3 milyard kubmetrdən çox təbii qaz idxal etməyi planlaşdırır

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