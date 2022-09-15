В 2023 году ожидается до 5% роста доходов бюджета от нефтяного сектора

18:18

В 2023 году доходы госбюджета по нефтяному сектору составят 759,5 млн манатов или на 4,9% больше, чем в 2022 году по уточненным прогнозам.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

69,2% из этих доходов или 11 280 млн манатов составят трансферты из Государственного нефтяного фонда Азербайджана, 30,8% или 5 17 млн манатов - поступления нефтяного сектора по линии налоговых органов.

Ожидается, что в следующем году доходы государственного бюджета Азербайджана составят 30 720,7 миллиона манатов. Это на 5,2% больше, чем утвержденный прогноз на 2022 год.