Азербайджан увеличил поставки газа в Турцию более чем на 23%

В январе-сентябре 2023 года из Азербайджана в Турцию было экспортировано 7 млрд 890,4 млн кубометров природного газа.

В январе-сентябре 2023 года из Азербайджана в Турцию было экспортировано 7 млрд 890,4 млн кубометров природного газа.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Управления по контролю и регулированию энергетического рынка Турции (EPDC).

Согласно информации, это на 23,1% больше, чем за первые 9 месяцев 2022 года.

В сентябре 2023 года Азербайджан экспортировал в Турцию 888,52 млн кубометров природного газа. Это на 25,06% больше, чем в сентябре 2022 года.

Таким образом, в сентябре Азербайджан стал второй страной - экспортером природного газа в Турцию. На долю Азербайджана приходится 27% всего импортируемого Турцией природного газа.

Напомним, что в сентябре 2022 года Турция импортировала из Азербайджана 710,48 млн кубометров природного газа.