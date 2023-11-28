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Азербайджан увеличил поставки газа в Турцию более чем на 23%

Азербайджан увеличил поставки газа в Турцию более чем на 23% В январе-сентябре 2023 года из Азербайджана в Турцию было экспортировано 7 млрд 890,4 млн кубометров природного газа.
Энергетика
28 ноября 2023 г. 09:49
Азербайджан увеличил поставки газа в Турцию более чем на 23%

В январе-сентябре 2023 года из Азербайджана в Турцию было экспортировано 7 млрд 890,4 млн кубометров природного газа.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Управления по контролю и регулированию энергетического рынка Турции (EPDC).

Согласно информации, это на 23,1% больше, чем за первые 9 месяцев 2022 года.

В сентябре 2023 года Азербайджан экспортировал в Турцию 888,52 млн кубометров природного газа. Это на 25,06% больше, чем в сентябре 2022 года.

Таким образом, в сентябре Азербайджан стал второй страной - экспортером природного газа в Турцию. На долю Азербайджана приходится 27% всего импортируемого Турцией природного газа.

Напомним, что в сентябре 2022 года Турция импортировала из Азербайджана 710,48 млн кубометров природного газа.

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Версия на английском языке Azerbaijan posts more than 23% growth in gas exports to Türkiye
Версия на азербайджанском языке Bu il Azərbaycan Türkiyəyə qaz nəqlini 23 %-dən çox artırıb

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