Подписано соглашение о строительстве линии электропередачи до туркмено-афганской границы

Министерство энергетики Туркменистана и компания «TAPP-500 Power Transmission Line FZE», являющаяся дочерним предприятием компании «Çalik Holding A.Ş.» (Турецкая Республика), подписали соглашение о сотрудничестве в реализации проекта линии электропередачи Туркменистан-Афганистан-Пакистан напряжением 220 кВ.



Как передает Report со ссылкой на туркменские СМИ, в ходе встречи были согласованы вопросы, связанные с прокладкой транснациональной энергетической магистрали до туркмено-афганской границы по направлению Марыйская ГЭС - город Герат Исламской Республики Афганистан. Согласно подписанному документу, строительные работы начнутся в феврале 2020 года и ЛЭП будет сдан в эксплуатацию в августе 2021 года.



Как известно, во время закладки фундамента участка газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ) в феврале 2018 года было подписано соглашение о линии электропередачи Туркменистан-Афганистан-Пакистан (ТАП) между правительствами стран-участниц проекта. В перспективе ЛЭП от туркменского Мары до афганского Герата, согласно проекту ТАП, будет продолжена до Кандагара - второго по численности населения города Афганистана. Далее она протянется до Кветты - одного из крупнейших городов Пакистана.

Также разрабатывается еще одно направление: от туркменского города Керки и до афганских Андхой, Пули-Хумри и Кабула, и далее - до пакистанского Пешавара.

Таким образом, две мощные ЛЭП напряжением в 500 кВ, пересекая территорию Афганистана с разных сторон, обеспечат доставку туркменской электроэнергии на север и запад Пакистана.

Помимо энергоснабжения всех инфраструктурных объектов данной магистрали, будущая ЛЭП даст возможность экспорта электроэнергии в Пакистан и другие страны Южной Азии транзитом через Афганистан. По тому же маршруту будет проложена и оптико-волоконная линия ТАП, что, наряду с развитием информационно-коммуникационной сети между тремя странами, будет способствовать усилению интеграционных процессов в этой части Азиатского региона.

Как сообщалось ранее, 23 января 2020 года в структуре Минэнергетики Туркменистана создано отдельное управление международных электроэнергетических проектов по направлению ТАП, которое призвано способствовать своевременной реализации проекта строительства ЛЭП -500 Туркменистан-Афганистан-Пакистан.