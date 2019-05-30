В 2020 году в глубокозалегающих пластах "Шахдениз" начнутся разведочные работы

© Report/ Elchin Murad https://report.az/storage/news/9097ec5eb6f833a5db3d385efb8e5fd7/8a02aedc-c7e5-4e55-965b-d7c7d1e2c0fa_292.jpg

BP планирует начать разведочное бурение в глубокозалегающих перспективных структурах месторождения "Шахдениз" в следующем году.

Как сообщает Report, об этом заявил региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс на 26-й Международной конференции "Нефть и газ Каспия".

В следующем году мы планируем начать разведочные работы для оценки глубокозалегающих перспективных структур месторождения "Шахдениз". Это перспективная газовая структура залегают под месторождением. Потенциал запасов оценивается в триллионы кубфутов. В 2020 году здесь планируется начать бурение", - сказал он.

По словам регионального президента, в этом году на месторождении "Шафаг-Асиман" также будет начато первое разведочное бурение: "Шафаг-Асиман" - это крупная газоконденсатная перспективная структура. Мы полагаем, что если результаты здесь будут успешными, по своим масштабам она может быть сравнима с "Шахдениз".

Джонс отметил, что сейсморазведочные работы на мелководной части Абшеронского полуострова уже завершены и в течение последующих двух лет в трех перспективных структурах будут пробурены три разведочные скважины.