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В 2020 году Казахстан экспортировал 68,5 млн тонн нефти

В 2020 году Казахстан экспортировал 68,5 млн тонн нефти Добыча нефти по республике в 2020 году была снижена с 90 млн до 85,7 млн тонн
Энергетика
12 января 2021 г. 10:15
В 2020 году Казахстан экспортировал 68,5 млн тонн нефти

Добыча нефти по республике в 2020 году была снижена с 90 млн до 85,7 млн тонн.

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ со ссылкой на министра энергетики Нурлана Ногаева.

По его словам, за 2020 год производство нефти и конденсата достигло 85,7 млн тонн, что составляет 101% к плану отчетного года.

«Добыча нефти по республике в 2020 году снижена на 4,8% от первоначального плана. В связи с распространением коронавируса и жесткими ограничительными мерами в большинстве стран, снижением потребления нефти и нефтепродуктов в мире, рисками критического накопления нефти и нефтепродуктов и переполнения мировых нефтехранилищ правительством были приняты ограничения по добыче нефти в 2020 году», – пояснил он.

Аналогичные меры по ограничению добычи нефти приняли также другие страны, в том числе участвующие в соглашении ОПЕК+, отметил министр.

«Благодаря данным мерам наблюдается постепенное восстановление баланса спроса и предложения на мировом нефтяном рынке, нефтяные котировки стабилизировались с 18 до 50 долларов США за баррель. В том числе по крупным нефтегазовым компаниям показатели следующие: за указанный период на "Тенгизшевройл" (ТШО) пришлось 26,4 млн тонн нефти, что составляет 100% к плану отчетного года, на North Caspian Operating Company (NCOC, оператор месторождения Кашаган) - 15,1 млн тонн, что составляет 100% к плану 2020 года. У Karachaganak Petroleum Operating (KPO, оператор месторождения Карачаганак) показатели составляют 12 млн тонн – это 103% к плану 2020 года», – уточнил Н.Ногаев.

В целом за 2020 год экспортировано 68,5 млн тонн нефти, план 2020 года исполнен на 101,8%, резюмировал он.

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