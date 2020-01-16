​В 2019 году SOCAR выполнил 151 тыс. метров буровых работ

В течение 2019 года по стране выполнены буровые работы в объеме 291 тыс.метров, 151 тыс. метров пришлась на долю Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Как сообщает Report со ссылкой на отчет компании за 2019 год, SOCAR сократила объем буровых работ на 9 тыс. метров или на 5,6% по сравнению с предыдущим годом.

В 2019 году в рамках совместного проекта SOCAR и Total на месторождении "Абшерон" была пробурена самая глубокая скважина в Азербайджане на глубину до 7 411 метров с помощью полупогружной буровой установки им. Гейдара Алиева SOCAR.

Разработка месторождения "Абшерон" является одним из важнейших проектов для увеличения добычи газа в будущем. Ожидается, что добыча на месторождении начнется в 2021 году, а газ будет направлен, в основном, на внутреннее потребление.

В 2018 году SOCAR, без учета операционных компаний и совместных предприятий, пробурил более 160 тыс. метров.