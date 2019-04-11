МЭА: При цене Brent выше $70 за баррель есть риск замедления спроса на нефть

Рост цен нефти до 70 долларов за баррель и выше усиливает риск замедления спроса на фоне неопределенностей в мировой экономике.

Как передает Report, об этом говорится в апрельском отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

"Совершенно очевидно, что цена Brent по 70 долларов за баррель сегодня гораздо менее комфортна для потребителей, чем это было в начале года. И мы всегда предупреждали о рисках при росте цен выше этого уровня. Только время покажет, насколько верен наш прогноз по росту спроса (1,4 млн баррелей в сутки на 2019 год). Но мы видим риск того, что он будет ниже этой отметки", - считают аналитики МЭА.

Они подчеркивают, что спрос на нефть в странах ОЭСР в четвертом квартале 2018 года упал на 0,3 млн баррелей в сутки в годовом исчислении, что стало сильнейшим падением в развитых странах с 2014 года. По итогам первого квартала 2019 года падение может продолжиться, опасаются в МЭА, поскольку экономика ряда европейских стран демонстрирует замедление темпов. Способствует затуханию спроса и Brexit.

В МЭА также отмечают, что темпы роста предложения нефти от стран "не ОПЕК" замедляются. В 2019 году рост может снизиться более чем на 1 млн баррелей в сутки - до 1,7 млн баррелей.

В документе отмечается, что рост добычи странами "не ОПЕК" во втором полугодии 2018 года достиг "головокружительных темпов" - 3,4 млн баррелей в сутки в годовом исчислении. Однако уже в первом квартале этого года он замедлился до 2,4 млн баррелей в сутки, из которых 92% приходится на рост в США, тогда как в прошлом году на американский фактор приходилось только 80%. Без учета США темпы роста в первом квартале упали до 185 тыс. баррелей в сутки против 1 млн баррелей в сутки в четвертом квартале. Этому способствует снижение добычи в Канаде, в Северном море и в странах, участвующих в Венском соглашении о сокращении добычи.

Темпы роста будут замедляться и далее, считают в МЭА. Этому способствуют низкая буровая активность в начале года, слабые инвестиции. МЭА при этом сохранило прогноз по росту спроса на нефть в 2019 году на уровне 1,4 млн баррелей в сутки.