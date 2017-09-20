В 2019 году начнется добыча газа с глубоководной части АЧГ

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Добыча газа с глубоководной части блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) (газ глубокого залегания) начнется в 2019 году.

Об этом сообщил Report источник в SOCAR.

По его словам, на первом этапе предусматривается бурение двух скважин: "Это будет направлено на удовлетворение внутреннего спроса в стране. В целом подтверждена возможность бурения 4 скважин из глубоких пластов АЧГ. Этот процесс пройдет в два этапа. На первом этапе пробурят 2 скважины, на следующем этапе – остальные две. Уже принята заявка на подготовку к бурению первых двух скважин".

Источник отметил, что скважины будут пробурены с платформы "Глубоководный Гюнешли", и этот газ будет передан SOCAR для населения страны.

Напомним, что вопрос бурения новых скважин в глубоководной части блока АЧГ нашел отражение в подписанном 14 сентября новом контракте.