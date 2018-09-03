В 2008-2017 гг. SOCAR вложил в Кулевский терминал 96 млн долларов

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ В 2008-2017-е годы в Black Sea Terminal - Кулевский нефтяной терминал вложено 96 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом отмечается в годовом отчете SOCAR за 2017 год.

Из этой суммы 10 млн долларов приходится на 2017 год.

В 2008-2017 гг. объем перевозимой через терминал продукции составил 23 млн тонн. В 2017 году этот показатель составлял 1 606 354 тонн.

Black Sea Terminal - Кулевский нефтяной терминал был сдан в эксплуатацию с 2008 года. Согласно сообщению, до сдачи в эксплуатацию инвестиционные расходы составляли 233 млн долларов.

Терминал предназначен для перевозки нефти и нефтепродуктов из Азербайджана и Средней Азии.