"Узтрансгаз" готовит инфраструктуру для поставок газа из России

Компания "Узтрансгаз" готовит инфраструктуру для начала поставок в Узбекистан газа из России.

Компания "Узтрансгаз" готовит инфраструктуру для начала поставок в Узбекистан газа из России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщила пресс-служба предприятия.

"Газлийское управление магистральных газопроводов проводит необходимые монтажные работы по внутренним коммуникациям и магистральным газопроводам", - говорится в сообщении. Уточняется, что работы идут для подготовки инфраструктуры к тому, чтобы импортируемый из России газ не смешивался с объемами внутренней транспортировки. "По каждому направлению будет организована отдельная транспортировка", - пояснили в пресс-службе.

Газлийское управление магистральных газопроводов является одним из крупнейших в республике, оно обслуживает находящиеся на территории Узбекистана части магистральных газопроводов Бухара-Урал и Средняя Азия-Центр.

Узбекистан и "Газпром" продолжают переговоры о сотрудничестве, в январе они подписали план, который предполагает транзит российского топлива по проложенному еще в советское время газопроводу Средняя Азия-Центр по территории Казахстана и Узбекистана. При этом соглашение об условиях поставок еще не принято.