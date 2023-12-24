Узловая подстанция "Агдам" обеспечит электроэнергией Ходжалы, Аскеран, Ходжавенд, Агдере и Ханкенди

Подключив к энергосистеме страны, наряду с некоторыми селами района, Ходжалы, Аскеран, Ходжавенд, Агдере, узловая подстанция "Агдам" в качестве резервного источника питания также обеспечивает надежность энергоснабжения региона.

Подключив к энергосистеме страны, наряду с некоторыми селами района, Ходжалы, Аскеран, Ходжавенд, Агдере, узловая подстанция "Агдам" в качестве резервного источника питания также обеспечивает надежность энергоснабжения региона.

Как передает Report, для этого на подстанции также установлены запасные гнезда. В связи с восстановлением суверенитета в регионе в ближайшее время от узловой подстанции "Агдам" в Ханкенди будет проведена 110-киловольтная линия электропередачи, которая будет соединена с 110/35/10-киловольтными подстанциями "Шуша" и "Физули". Тем самым будет обеспечена двусторонняя подача электроэнергии. В то же время узловая подстанция "Агдам" также обеспечит 35-киловольтное энергоснабжение Ходжалы, Аскерана и других сел и поселков.

На узловой подстанции "Агдам" создана 110-киловольтная открытая распределительная установка, обеспечены подключение выключателей, разъединителей и другого технического оборудования, а также управление активами, процессами, ресурсами, немедленное устранение дефектов и автоматическое выполнение других операций посредством программного обеспечения. В Центре управления подстанции размещены цифровые закрытые распределительные устройства мощностью 35 и 10 кВ. Наряду с этим, Центр обеспечен противоаварийной автоматикой, микропроцессорным устройством релейной защиты, панелями автоматического управления, устройствами постоянного и переменного тока. На подстанции создана отвечающая современным требованиям микросистема SCADA, которая синхронизирована с центральной системой SCADA "АзерЭнержи".

Отметим, что сегодня глава государства принял участие в открытии 110/35/10-киловольтной узловой подстанции "Агдам" Открытого акционерного общества "AзерЭнержи".