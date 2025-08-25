О нас

“Узбекнефтегаз” огласил приоритетные направления будущего сотрудничества с SOCAR

Энергетика
25 августа 2025 г. 16:18
“Узбекнефтегаз” огласил приоритетные направления будущего сотрудничества с SOCAR

АО "Узбекнефтегаз” и Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) обсуждают возможности взаимодействия в таких приоритетных сферах, как цифровизация процессов в нефтегазовой отрасли, внедрение “зеленых” технологий и повышение промышленной безопасности.

Об этом в интервью Report сказал председатель правления “Узбекнефтегаз” Баходиржон Сидиков.

"Мы находимся в постоянном диалоге, изучая перспективные направления сотрудничества, и уверены, что устойчивое партнерство должно строиться не только на экономических интересах, но и на современных подходах к технологическому и экологическому развитию", - подчеркнул Б. Сидиков.

По его словам, "Узбекнефтегаз" сохраняет стратегический интерес к участию в международных проектах, включая проекты в Азербайджане.

"Мы открыты к диалогу и анализируем различные сценарии потенциального партнерства с SOCAR", - добавил он.

Отвечая на вопрос относительно интереса к таким крупным азербайджанским месторождениям, как "Шахдениз", "Абшерон", "Азери-Чираг-Гюнешли", "Умид-Бабек", глава компании отметил, что “Узбекнефтегаз” проявляет интерес к ведущим проектам в Азербайджане.

"Мы рассматриваем возможности сотрудничества как в формате инвестирования, так и в рамках технологического обмена и производственной кооперации", - заявил Б. Сидиков.

Для “Узбекнефтегаз” развитие перерабатывающих и нефтехимических мощностей также является важным национальным приоритетом. "В этом направлении мы активно изучаем международный опыт и передовые технологические решения, включая потенциал двустороннего и многостороннего сотрудничества с Азербайджаном. Вопросы создания совместных производств или технологического обмена могут получить развитие по мере согласования интересов сторон", - подчеркнул он.

C полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.

Версия на азербайджанском языке "Özbəkneftqaz" SOCAR ilə gələcək əməkdaşlığın prioritet istiqamətlərini açıqlayıb - EKSKLÜZİV

