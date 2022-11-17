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“Узбекнефтегаз " изучает систему управления персоналом SOCAR

“Узбекнефтегаз " изучает систему управления персоналом SOCAR ” Узбекнефтегаз" проявляет интерес к изучению процессов в системе управления персоналом, созданной Г осударственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR).
Энергетика
17 ноября 2022 г. 17:40
“Узбекнефтегаз изучает систему управления персоналом SOCAR

”Узбекнефтегаз" проявляет интерес к изучению системы управления персоналом Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR).

Как сообщает Report со ссылкой на узбекскую прессу, об этом стало известно во время рабочего визита группы специалистов отдела кадров ”Узбекнефтегаза“ в SOCAR.

Согласно информации, нефтегазовая компания Узбекистана уделила особое внимание системе подбора и размещения кадров, их подготовке и совершенствованию.

Также специалисты двух компаний обменялись опытом по вопросам стратегического планирования, определения приоритетов, стратегических целей и показателей в процессе внедрения системы КПЭ на корпоративном уровне.

С целью более детального ознакомления с SOCAR и его структурными подразделениями специалисты “Узбекнефтегаза” посетили головной офис SOCAR, месторождение “Биби-Эйбат” производственного объединения “Азнефть”, Бакинскую высшую нефтяную школу и Гобустанский учебный центр.

В частности, узбекскую сторону интересовала деятельность полигонов для подготовки и повышения квалификации водолазов, осуществляющих подводный ремонт на морских нефтегазовых платформах.

В ходе визита гостям была предоставлена подробная информация об программах учебных центров, лабораторном и учебном оборудовании, адаптированном к международным стандартам, а также об условиях, созданных для сотрудников.

В завершение визита состоялось совещание с участием советника президента SOCAR по кадрам, начальника отдела кадров и других ответственных лиц и сотрудников. Были подведены итоги визита и обсуждены планы реализации мероприятий, предусмотренных в рамках Дорожной карты, подписанной между “Узбекнефтегазом” и SOCAR.

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Версия на азербайджанском языке “Özbəkneftqaz” SOCAR-ın kadrların idarə edilməsi sistemini öyrənir

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