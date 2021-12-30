Узбекнефтегаз и SOCAR обсудили реализацию совместных проектов в Узбекистане

Председатель правления АО «Узбекнефтегаз» Мехриддин Абдуллаев встретился с генеральным директором «НИПИнефтегаз SOCAR» Фахраддином Исмайиловым.

«Узбекнефтегаз» и НИПИнефтегаз SOCAR» обсудили возможности совместной реализации проектов в области нефти и газа в Узбекистане.

Как передает Report со ссылкой на Агентство нефтегазовой информации, об этом говорилось на встрече председателя правления АО «Узбекнефтегаз» Мехриддина Абдуллаева с генеральным директором «НИПИнефтегаз SOCAR» Фахраддином Исмайловым.

Обсуждались возможности применения технологий и опыта Азербайджана в области бурения и сложного капитального ремонта скважин.

Исмайлов поздравил АО «Узбекнефтегаз» и Узбекистан с началом запуска завода по производству 1,5 млн тонн синтетического жидкого топлива на базе технологии GTL (Gas To Liquid) в Кашкадарьинской области, призванного стать центром первого единого нефтехимического кластера страны.