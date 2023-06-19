Узбекистан заключил договор на покупку газа из России сроком на два года

Узбекистан и Россия заключили контракт на закупку природного газа на два года.

Узбекистан и Россия заключили контракт на закупку природного газа на два года.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

Сообщается, что поставки планируется начать с 1 октября, объем закупок составит 9 млн кубометров в сутки, около 2,8 млрд кубометров в год.

"Договор купли-продажи газа заключен между АО "УзГазтрейд" и ООО "Газпром экспорт" сроком на два года, подписан министром энергетики Республики Узбекистан Журабеком Мирзамахмудовым и председателем правления АО "Газпром" Алексеем Миллером", - говорится в сообщении Минэнерго.

По данным ведомства, контракт разработан на полных коммерческих условиях и является одной из мер, направленных на частичное удовлетворение ежегодно растущей потребности потребителей Узбекистана в природном газе и беспроблемное проведение осенне-зимнего сезона.