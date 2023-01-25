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Узбекистан возобновил экспорт электроэнергии в Афганистан

Узбекистан возобновил экспорт электроэнергии в Афганистан Узбекистан с 25 января возобновил экспорт электроэнергии в Афганистан.
Энергетика
25 января 2023 г. 10:20
Узбекистан возобновил экспорт электроэнергии в Афганистан

Узбекистан с 25 января возобновил экспорт электроэнергии в Афганистан.

Как передает Report со ссылкой на СМИ Узбекистана, об этом сообщили в Минэнергетики.

"Сегодня поставки электроэнергии из Узбекистана в Афганистан возобновлены", - подтвердил представитель министерства. По его словам, электроэнергия в соседнюю страну поставляется в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями.

Поставки были приостановлены с 14 января в связи с резким падением температуры воздуха и возникшим дефицитом природного газа возникли проблемы с обеспечением топливом на тепловых электростанциях республики.

Узбекское АО "Национальные электрические сети" заключило в 2019 году контракт с Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS) на поставку афганской компании до 6 млрд кВт/ч электроэнергии ежегодно сроком на десять лет на условиях "бери или плати". В 2022 году в Афганистан было поставлено около 2 млрд кВт/ч.

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