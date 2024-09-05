Узбекистан в I полугодии увеличил импорт газа в 2,2 раза

Узбекистан импортировал за январь - июнь 2024 года 5,2 млрд м3 газа, что в 2,2 раза больше показателя за аналогичный период 2023 года.

Узбекистан импортировал за январь - июнь 2024 года 5,2 млрд м3 газа, что в 2,2 раза больше показателя за аналогичный период 2023 года.

Как передает Report со ссылкой на gazeta.uz, об этом сообщил первый заместитель главы Налогового комитета республики Мубин Мирзаев на заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса.

"Если за шесть месяцев 2023 года мы импортировали 2,3 млрд кубометров газа, то в первой половине 2024 года импортировано 5,2 млрд кубометров газа, что в 2,2 раза больше", - сказал он.

Согласно информации, добыча газа в Узбекистане в первом полугодии составила 13,7 млрд м3, что на 1,4 млрд м3 меньше показателя первой половины 2023 года.

По данным Статагентства республики, импорт газа в Узбекистан за первое полугодие превысил 809 млн долларов, что в 4 раза больше показателя за первую половину 2023 года.

В феврале 2024 года сообщалось, что правительство Узбекистана намерено модернизировать магистральную газовую систему республики, чтобы в 3,5 раза увеличить импорт газа из РФ.