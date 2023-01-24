Узбекистан в 2023 году увеличит внутреннюю добычу газа на 8,9%

Власти Узбекистана намерены в 2023 году расширить список потенциальных импортеров природного газа для обеспечения внутреннего спроса, особенно зимой.

Власти Узбекистана намерены в 2023 году расширить список потенциальных импортеров природного газа для обеспечения внутреннего спроса, особенно зимой.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, в этом году Минэнергетики страны пересмотрит вопросы, связанные с импортом природного газа, электроэнергии, угля и мазута, проведет переговоры с другими альтернативными партнерами.

По предварительным прогнозам, в 2023 году страна может увеличить внутреннюю добычу газа на 8,9% до 56,3 млрд кубометров.

Газодобывающие мощности в Узбекистане позволяют обеспечивать добычу природного газа в объеме порядка 70 млрд кубометров. Однако из-за истощения запасов, технологических потерь и отсутствия эффективной системы контроля поставки углеводородов за последние 15 лет существенно снизились. В 2022 году добыча газа в республике снизилась на 4% по сравнению с 2021 годом, до 51,7 млрд кубометров. По данным властей, в зимние пиковые нагрузки наблюдается дефицит газа по республике до 20 млн кубометров в сутки.

Также ожидается, что в текущем году удастся сэкономить 1,6 млрд кубометров газа за счет внедрения возобновляемых источников энергии и повышения энергоэффективности.