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Узбекистан полностью прекратил экспорт газа

Узбекистан полностью прекратил экспорт газа Узбекистан полностью прекратил экспорт своего газа в связи со значительным ростом потребления топлива внутри страны из-за морозов.
Энергетика
8 декабря 2022 г. 16:53
Узбекистан полностью прекратил экспорт газа

Узбекистан полностью прекратил экспорт своего газа в связи со значительным ростом потребления топлива внутри страны из-за морозов.

Как передает Report, об этом сообщил председатель правления "Узтрансгаза" Бехзот Нарматов.

"Весь экспорт газа, в том числе в Китай, приостановлен на 100%, и этот объем направлен населению", - заявил он местному телеканалу Sevimli.

Ожидается, что такая мера позволит удовлетворить потребности населения в топливе, что остается приоритетной задачей компании.

Нарматов также рассказал, что Узбекистан сократил поставки газа в 2022 году в три раза относительно объемов прошлого года. По его словам, это объясняется в том числе строительством в стране новых электростанций. "Экономика развивается… Соответственно, мы также пересчитываем объем экспорта и импорта газа", - пояснил глава "Узтрансгаза".

Ранее прогнозировалось, что по итогам года объемы экспорта этого энергоресурса достигнут 3,3 млрд кубометров, большая часть из которых поступит в Китай и соседние государства Средней Азии.

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