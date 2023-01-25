Узбекистан намерен закупать нефть у туркменской "дочки" Petronas

АО "Узбекнефтегаз" планирует в этом году закупать нефть у туркменской "дочки" компании из Малайзии Petronas Çаrigali для загрузки мощностей Бухарского НПЗ.

АО "Узбекнефтегаз" планирует в этом году закупать нефть у туркменской "дочки" компании из Малайзии Petronas Çаrigali для загрузки мощностей Бухарского НПЗ.

Как передает Report, сообщает в среду пресс-служба холдинга.

Руководство "Узбекнефтегаза" и делегация компании Petronas Çаrigali в Ташкенте обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. Petronas Çаrigali работает на туркменском нефтегазовом рынке с 1996 года, разрабатывая шельф Каспия.

"По итогам переговоров сторонами была достигнута договоренность о совместной подготовке программы поставок нефти из Туркменистана в Республику Узбекистан в 2023 году", - говорится в сообщении "Узбекнефтегаза".

В частности, речь идет о возможности импорта сырой нефти с предприятий Petronas Çаrigali в Туркменистане для загрузки мощностей Бухарского нефтеперерабатывающего завода в Узбекистане.

В декабре Минэнергетики Узбекистана сообщало, что подписало соглашение о поставке 300 тыс. тонн нефти и нефтепродуктов из Казахстана, а также соглашение о транзите 300 тыс. тонн российской нефти в 2023 году.

Общая мощность нефтеперерабатывающих заводов Узбекистана составляет около 10 млн тонн, которые сегодня не полностью загружены. В стране в последние годы регулярно возникал острый дефицит бензина и других видов нефтепродуктов. Поставка нефти ранее осуществлялось главным образом из России железнодорожным транспортом, что повышало ее себестоимость. По данным официальной статистики, добыча нефти в Узбекистане по итогам прошлого года выросла на 1,8%, до 787,8 тыс. тонн.