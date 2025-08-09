Узбекистан намерен построить большую АЭС совместно с российской компанией "Росатом"

Узбекистан собирается построить большую атомную электростанцию с российской корпорацией "Росатом" "в короткий срок".

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил директор Агентства по атомной энергии Узбекистана ("Узатом") Азим Ахмедхаджаев.

В пятницу лидеру республики доложили о ситуации с энергоснабжением в Ташкенте, отдельное внимание было уделено ходу возведения атомной станции.

"Мы подписали с "Росатомом" документ о строительстве крупной [атомной] электростанции. На основании этого документа мы сейчас проводим изучения. Это означает, что мы изучим все возможности подключения крупной электростанции к нашей энергосистеме и в короткий срок постараемся внедрить более крупную электростанцию, более крупную систему", - сказал Ахмедхаджаев.