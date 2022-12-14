Узбекистан купит у Туркменистана 1,5 млрд кубометров газа

Узбекистан будет импортировать из Туркменистана 1,5 млрд кубометров газа для удовлетворения внутренних нужд этой зимой.

Узбекистан будет импортировать из Туркменистана 1,5 млрд кубометров газа для удовлетворения внутренних нужд этой зимой.

Как передает Report со ссылкой на СМИ Узбекистана, договоренности об этом были достигнуты накануне в Ашхабаде на переговорах главы администрации президента Узбекистана Сардора Умурзакова и президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова.

Ранее сообщалось, что Узбекистан увеличил импорт электроэнергии из Туркменистана - с 17-18 млн кВт/ч до 20-21 млн кВт/ч в сутки.

На прошлой неделе, из-за дефицита энергоресурсов, вызванного холодами, в Узбекистане решили увеличить импорт газа, электроэнергии, угля и мазута.