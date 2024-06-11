Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан подписали соглашение о строительстве крупной ГЭС

Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан подписали трехсторонне межправительственное соглашение о подготовке к реализации проекта строительства и эксплуатации Камбаратинской ГЭС-1.

Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан подписали трехсторонне межправительственное соглашение о подготовке к реализации проекта строительства и эксплуатации Камбаратинской ГЭС-1.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство «Кабар», документ подписали министры энергетики трех стран в рамках состоявшегося в Вене 10−11 июня международного энергетического инвестиционного форума Кыргызстана.

Мощность ГЭС составит 1 860 МВт. Станция будет ежегодно производить в среднем 5,6 млрд кВт·ч электроэнергии. По предварительным оценкам на строительство данного энергообъекта потребуется более 4 млрд долларов США.

По оценке Минэнерго Казахстана, данная ГЭС должна стать крупнейшей электростанцией в Кыргызстане и позволит обеспечить электрической энергией страны Центральной Азии, а также стабилизировать водо-обеспечение региона.

Форум, организованный правительством Кыргызстана и Всемирного банка, завершился созданием Координационного донорского комитета по строительству Камбаратинской ГЭС-1. В него вошли: ВБ, Фонд ОПЕК, Азиатский банк развития, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, Исламский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития и др.