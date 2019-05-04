Увеличился объем поступлений от разработки азербайджанского блока месторождений

Объем поступлений от разработки азербайджанского блока нефтегазовых месторождений "Бахар-Гум Дениз" в 2018 году составил 31 миллион долларов, увеличившись на 5 процентов по сравнению с 2017 годом.

Об этом говорится в отчете американской компании Greenfields Petroleum Corporation, которая является оператором проекта разработки блока нефтегазовых месторождений через свою дочернюю компанию Bahar Energy Limited, передает Report.

В то же время отмечается, что за четвертый квартал 2018 года поступления снизились на 2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Операционные расходы составили 7,7 миллиона долларов за четвертый квартал 2018 года и 23,4 миллиона за 2018 год. В 2017 году эти цифры составляли 4,8 и 20,9 миллиона долларов соответственно.

Капитальные затраты составили 0,9 миллиона долларов за четвертый квартал 2018 года и 4,7 миллиона за 2018 год.

Добыча нефти на месторождении "Гум Дениз" в четвертом квартале 2018 года составила 737 баррелей в день, увеличившись на семь процентов по сравнению с третьим кварталом 2018 года.

Bahar Energy Ltd., оператор месторождений "Бахар" и "Гум-Дениз", является "дочкой" Greenfields Petroleum. Доля участия компании в месторождениях составляет 80%, остальные 20% принадлежат SOCAR.