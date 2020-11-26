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Утверждены пилотные проекты по возобновляемой энергии

Утверждены пилотные проекты по возобновляемой энергии В ходе заседания была заслушана презентация по подготовленным проектам контрактов
Энергетика
26 ноября 2020 г. 17:28
Утверждены пилотные проекты по возобновляемой энергии

Состоялось 4-е заседание комиссии, созданной распоряжением президента Ильхама Алиева от 5 декабря 2019 года "О мерах по реализации пилотных проектов в сфере использования возобновляемых источников энергии".

Об этом Report сообщили в Министерстве энергетики.

На заседании под председательством министра Пярвиза Шахбазова в формате видеоконференции была рассмотрена работа по реализации пилотных проектов за период, прошедший с третьего заседания комиссии, утверждены окончательные версии проектов контрактов с компанией ACWA Power.

В ходе заседания была заслушана презентация по подготовленным проектам контрактов. Было отмечено, что были подготовлены проекты 6 контрактов, которые будут подписаны с компанией ACWA Power, собраны заключения и предложения от соответствующих структур и согласованы с инвестором. После того, как комиссия утвердит проекты на этом заседании, они будут парафированы. В то же время было отмечено, что переговоры с компанией Masdar по соответствующей проектной документации находятся на завершающем этапе.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBərpa olunan enerji ilə bağlı pilot layihələr təsdiq edilib

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