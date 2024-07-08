Утверждено Соглашение о сотрудничестве в области природного газа между Азербайджаном и Турцией

Президент Ильхам Алиев утвердил "Соглашение о сотрудничестве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики в области природного газа".

Президент Ильхам Алиев утвердил "Соглашение о сотрудничестве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики в области природного газа".

Как сообщает Report, в связи с этим глава государства подписал новый указ.

Согласно указу, после вступления в силу Соглашения о сотрудничестве Министерство экономики должно обеспечить реализацию его положений и направить турецкой стороне уведомление о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления документа в силу.