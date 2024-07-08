О нас

Утверждено Соглашение о сотрудничестве в области природного газа между Азербайджаном и Турцией

Утверждено Соглашение о сотрудничестве в области природного газа между Азербайджаном и Турцией Президент Ильхам Алиев утвердил "Соглашение о сотрудничестве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики в области природного газа".
Энергетика
8 июля 2024 г. 12:01
Утверждено Соглашение о сотрудничестве в области природного газа между Азербайджаном и Турцией

Президент Ильхам Алиев утвердил "Соглашение о сотрудничестве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики в области природного газа".

Как сообщает Report, в связи с этим глава государства подписал новый указ.

Согласно указу, после вступления в силу Соглашения о сотрудничестве Министерство экономики должно обеспечить реализацию его положений и направить турецкой стороне уведомление о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления документа в силу.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Türkiyə arasında təbii qaz sahəsində Əməkdaşlıq Sazişi təsdiqlənib

Самое важное

Президент Ильхам Алиев поздравил Джозефа Байдена
Президент Ильхам Алиев поздравил Джозефа Байдена
4 июля 2024 г. 12:40
Посол : Азербайджан и Венгрию объединяют схожие геополитические интересы
Посол : Азербайджан и Венгрию объединяют схожие геополитические интересы
3 июля 2024 г. 11:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi