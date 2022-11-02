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Утверждено соглашение между правительством Азербайджана, Masdar и AccessBank

Утверждено соглашение между правительством Азербайджана, Masdar и AccessBank Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение Об утверждении “Прямого соглашения об инвестиционном договоре между Правительством Азербайджанской Республики, ООО ” Masdar Azərbaycan Enerji“ и ЗАО ”AccessBank”.
Энергетика
2 ноября 2022 г. 15:48
Утверждено соглашение между правительством Азербайджана, Masdar и AccessBank

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение Об утверждении “Прямого соглашения об инвестиционном договоре между Правительством Азербайджанской Республики, ООО ” Masdar Azərbaycan Enerji“ и ЗАО ”AccessBank”.

Как сообщает Report, целью подписания распоряжения является обеспечение выполнения указа президента от 2 апреля 2021 года "О мерах по реализации пилотного проекта связанного со строительством солнечной электростанции установленной мощностью 230 МВт".

Указанное соглашение 30 июля этого года от имени правительства подписал министр энергетики Парвиз Шахбазов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan hökuməti, “Masdar" və "AccessBank” arasında razılaşma təsdiq edilib

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