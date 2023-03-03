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Утверждена цена IPO компании ADNOC Gas

Утверждена цена IPO компании ADNOC Gas Госнефтекомпания из ОАЭ ADNOC утвердила окончательную цену размещения на бирже своего газового бизнеса (ADNOC Gas), что приведет к рыночной оценке подразделения в 50 млрд долларов.
Энергетика
3 марта 2023 г. 12:46
Утверждена цена IPO компании ADNOC Gas

Госнефтекомпания из ОАЭ ADNOC утвердила окончательную цену размещения на бирже своего газового бизнеса (ADNOC Gas), что приведет к рыночной оценке подразделения в 50 млрд долларов.

Как передает Report, об этом сказано в сообщении.

"ADNOC Gas сегодня объявляет окончательную цену предложения на акции, предлагаемые ADNOC в связи с первичным публичным размещением акций ADNOC Gas и листингом на фондовой бирже Абу-Даби ADX после успешного завершения процесса букбилдинга и открытой подписки", - говорится в сообщении.

Окончательная цена акций на IPO была установлена на уровне 2,37 дирхама за акцию, что подразумевает рыночную капитализацию ADNOC Gas в размере около 50 млрд долларов. "Ценовой диапазон IPO ранее был установлен в пределах от 2,25 до 2,43 дирхама за акцию, что означает, что цена была установлена в верхней части ранее объявленного ценового диапазона после значительного спроса со стороны местных и международных инвесторов", - сообщает компания.

Ранее объявленный увеличенный объем IPO, достигший величины предложения в размере 3 837 571 100 обыкновенных акций, что эквивалентно приблизительно 5% от общего выпущенного акционерного капитала компании, был полностью предварительно распределен, в результате чего валовая выручка составит приблизительно 2,5 млрд долларов.

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