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Утвержден план работы коллегии Министерства энергетики на будущий год

Утвержден план работы коллегии Министерства энергетики на будущий год Утвержден план работы коллегии Министерства энергетики Азербайджана на 2024 год.
Энергетика
20 декабря 2023 г. 15:24
Утвержден план работы коллегии Министерства энергетики на будущий год

Утвержден план работы коллегии Министерства энергетики Азербайджана на 2024 год.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, решение было принято на очередном заседании коллегии под председательством министра энергетики Пярвиза Шахбазова, с участием членов коллегии, структурных подразделений министерства и представителей подведомственных структур.

Шахбазов отметил, что в соответствии с национальными приоритетами, определенными президентом страны Ильхамом Алиевым, в "Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы" предусмотрены важные меры по дальнейшему развитию энергетического сектора в целом. Министр также подчеркнул важность своевременного и эффективного выполнения этих мер.

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Версия на азербайджанском языке ФотоEnergetika Nazirliyinin Kollegiyasının gələn il üçün İş Planı təsdiq edilib

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