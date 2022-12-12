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Утвержден План работы коллегии Минэнерго на следующий год

Утвержден План работы коллегии Минэнерго на следующий год Утвержден План работы коллегии министерства энергетики Азербайджана на 2023 год.
Энергетика
12 декабря 2022 г. 12:47
Утвержден План работы коллегии Минэнерго на следующий год

Утвержден План работы коллегии министерства энергетики Азербайджана на 2023 год.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

Согласно информации, очередное заседание коллегии, посвященное итогам текущего года, прошло под председательством министра Парвиза Шахбазова, с участием членов коллегии, представителей структурных подразделений и подведомственных учреждений министерства.

Министр рассказал о мерах, осуществляемых для реализации задач, поставленных президентом Ильхамом Алиевым перед структурой. Он отметил, что в "Стратегии социально-экономического развития на 2022─2026 годы", утвержденной указом главы государства, предусмотрены важные меры по всем аспектам энергетического сектора, и коснулся хода реализации этих мер.

На заседании также был рассмотрен проект "Плана работы коллегии министерства энергетики на 2023 год", и было принято решение его утвердить с учетом высказанных по проекту мнений и предложений.

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Версия на азербайджанском языке ФотоEnergetika Nazirliyinin Kollegiyasının gələn il üçün İş Planı təsdiq edilib

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