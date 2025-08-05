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Утвержден План мероприятий по реконструкции распределительной электросети Нахчывана

Утвержден План мероприятий по реконструкции распределительной электросети Нахчывана Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по реконструкции и восстановлению распределительной электросети Нахчыванской Автономной Республики.
Энергетика
5 августа 2025 г. 16:32
Утвержден План мероприятий по реконструкции распределительной электросети Нахчывана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по реконструкции и восстановлению распределительной электросети Нахчыванской Автономной Республики.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, утвержден "План мероприятий по реконструкции и восстановлению распределительной электросети Нахчыванской Автономной Республики на 2026-2030 годы".

ОАО "Азеришыг" поручено обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Планом, и раз в год информировать главу государства о ходе их реализации. Кабинету Министров поручено принять необходимые меры для включения в проекты госбюджета последующих лет требуемых финансовых средств для финансирования мероприятий, предусмотренных Планом, а также решить другие вопросы, вытекающие из данного распоряжения.

"Модернизация системы электроэнергии, в том числе распределительной электрической сети, и совершенствование на основе применения инновационных технологий имеют особое значение для устойчивого социально-экономического развития нашей страны. Последовательные реформы, осуществляемые в нашей стране в этой области в последние годы, создали основу для качественных изменений в философии управления и развития энергетической системы, послужили более надежному, устойчивому, безопасному и эффективному снабжению потребителей электроэнергией", - говорится в документе.

"Работы, проводимые в связи с обеспечением устойчивости экономического развития в Нахчыване, являющемся неотъемлемой частью Азербайджана, в свою очередь, превращают повышение качества коммунальной инфраструктуры, в том числе распределительной электрической сети, а также бесперебойный и безопасный доступ населения к энергии в один из основных приоритетов", - отмечается в распоряжении.

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Версия на английском языке Power distribution network of Nakhchivan Autonomous Republic to be reconstructed
Версия на азербайджанском языке Naxçıvanın paylayıcı elektrik şəbəkəsinə dair Tədbirlər Planı təsdiqlənib

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