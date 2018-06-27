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    Утвержден новый состав Наблюдательного совета ГНФАР

    Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ Утвержден новый состав Наблюдательного совета Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики. 

    Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение. 

    Новый состав Наблюдательного совета ГНФАР будет нижеследующим: 

    Новруз Мамедов – премьер-министр Азербайджанской Республики

    Валех Алескеров – заместитель председателя Милли Меджлиса Азербайджанской Республики

    Натиг Амиров – помощник президента Азербайджанской Республики по вопросам экономической политики и промышленности -заведующий отделом

    Самир Шарифов – министр финансов Азербайджанской Республики

    Шахин Мустафаев – министр экономики Азербайджанской Республики

    Эльман Рустамов – председатель Центрального банка Азербайджанской Республики.

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