Утвержден новый состав Наблюдательного совета ГНФАР

27 июня, 2018 19:34

Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ Утвержден новый состав Наблюдательного совета Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики. Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение. Новый состав Наблюдательного совета ГНФАР будет нижеследующим: Новруз Мамедов – премьер-министр Азербайджанской Республики Валех Алескеров – заместитель председателя Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Натиг Амиров – помощник президента Азербайджанской Республики по вопросам экономической политики и промышленности -заведующий отделом Самир Шарифов – министр финансов Азербайджанской Республики Шахин Мустафаев – министр экономики Азербайджанской Республики Эльман Рустамов – председатель Центрального банка Азербайджанской Республики.