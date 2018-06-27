Утвержден новый состав Наблюдательного совета ГНФАР

Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ Утвержден новый состав Наблюдательного совета Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики.
Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
Новый состав Наблюдательного совета ГНФАР будет нижеследующим:
Новруз Мамедов – премьер-министр Азербайджанской Республики
Валех Алескеров – заместитель председателя Милли Меджлиса Азербайджанской Республики
Натиг Амиров – помощник президента Азербайджанской Республики по вопросам экономической политики и промышленности -заведующий отделом
Самир Шарифов – министр финансов Азербайджанской Республики
Шахин Мустафаев – министр экономики Азербайджанской Республики
Эльман Рустамов – председатель Центрального банка Азербайджанской Республики.
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